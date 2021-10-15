Генпрокуратура РФ направила запрос властям Черногории о выдаче Тельмана Исмаилова
Генпрокуратура России направила коллегам в Черногорию документы на экстрадицию бывшего владельца Черкизовского рынка Тельмана Исмаилова. В России бизнесмен обвиняется в убийстве двух предпринимателей и незаконном обороте оружия
Генпрокуратура России направила коллегам в Черногорию документы на экстрадицию бывшего владельца Черкизовского рынка Тельмана Исмаилова. В России бизнесмен обвиняется в убийстве двух предпринимателей и незаконном обороте оружия.
Запрос о выдаче Тельмана Исмаилова прокуратура направила в Минюст Черногории по дипломатическим каналам, сообщает «Интерфакс».
В начале октября 2021 года стало известно о задержании бывшего владельца Черкизовского рынка в Подгорице на основании ордера, выданного Россией. В международном розыске бизнесмен находился с 2018 года.
В настоящее время бизнесмен помещен в экстрадиционном изоляторе, где он будет ждать решения о его выдаче российским властям. При этом адвокаты г-на Исмаилова направили прошение о предоставлении ему политического убежища в Черногории.
По данным «Коммерсанта», Тельман Исмаилов жил в Черногории около трех лет, но все это время его не задерживали из-за связей с черногорскими чиновниками.