Специалисты заявили об угрозе коллапса системы здравоохранения из-за коронавируса
Четвертая волна коронавируса на фоне низких темпов вакцинации может привести к коллапсу всей системы здравоохранения России, поскольку уже сейчас медики сильно перегружены
Четвертая волна коронавируса на фоне низких темпов вакцинации может привести к коллапсу всей системы здравоохранения России, поскольку уже сейчас медики сильно перегружены.
В эфире радиостанции «Говорит Москва» директор Института экономики здравоохранения НИУ ВШЭ Лариса Попович сообщила, что в России обеспеченность врачами в несколько раз выше, чем во многих европейских странах. Однако из-за пандемии большинство медиков вынуждены переориентироваться на борьбу с коронавирусом, а на лечение пациентов с другими диагнозами не остается ни времени, ни свободных врачей. Кроме того, сейчас в России наблюдается резкий рост заболеваемости COVID-19 и рост смертности в результате осложнений.
Ситуацию в здравоохранении могла бы облегчить массовая вакцинация против коронавируса, однако ее темпы остаются довольно низкими.