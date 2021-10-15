Силовики проводят обыски в новосибирском Институте лазерной физики Сибирского отделения РАН
По данным следствия, в 2017 году между ООО «Оптогард-Нанотех» и институтом был заключен договор на выполнение научно-исследовательской и опытно-конструкторской работы. Стоимость контракта составила 6,2 млн рублей
Сотрудники правоохранительных органов пришли с обысками в новосибирский Институт лазерной физики Сибирского отделения Российской академии наук (РАН).
По данным регионального издания «Континент Сибирь», следственные действия проводятся в рамках расследования уголовного дела, фигурантом которого является директор института лазерной физики Алексей Тайченачев. Ранее ему было предъявлено обвинение в злоупотреблении должностными полномочиями.
По данным следствия, в 2017 году между ООО «Оптогард-Нанотех» и институтом был заключен договор на выполнение научно-исследовательской и опытно-конструкторской работы. Стоимость контракта составила 6,2 млн рублей.
За выполненные работы компания перечислила ИЛФ СО РАН свыше 4,6 млн рублей, директор института Алексей Тайченачев по просьбе научного руководителя института Сергея Багаева неправомерно заключил заведомо мнимый договор с Межотраслевой научно-технической ассоциацией «Сибирский лазерный центр» (МНТА «СЛЦ»), где Багаев числится гендиректором, на выполнение работ, связанных с предыдущим контрактом. Стоимость этого контракта составила 2 млн рублей.
В СКР считают, что стороны заведомо знали, что МНТА «СЛЦ» не имеет собственных мощностей на исполнение обязанностей по контракту. В итоге выполнение работ было возложено на сотрудников ИЛФ СО РАН.