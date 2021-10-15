На юго-западе Москвы произошел взрыв и пожар на газовой подстанции
На юго-западе Москвы на улице Грина произошел взрыв на газовой подстанции. Взрыв спровоцировал сильный пожар, а огонь перекинулся на припаркованные рядом автомобили
Фото: vesma.today
На юго-западе Москвы на улице Грина произошел взрыв на газовой подстанции. Взрыв спровоцировал сильный пожар, а огонь перекинулся на припаркованные рядом автомобили.
Телеграм-канал «112» сообщает, что площадь пожара примерно оценивается в 60 кв.м. Сколько пострадало машин, пока не сообщается. Информации о пострадавших также нет.
На место происшествия направлены сотрудники экстренных служб. Обстоятельства инцидента выясняются.