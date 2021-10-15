15 октября 2021, 12:22
В России за сутки выявили 32 196 новых случаев заражения COVID-19. Скончались 999 человек
В России снова выявили рекордное количество новых случаев заражения коронавирусом с начала пандемии. По данным федерального оперштаба, за минувшие сутки было выявлено 32 196 заболевших
Фото: rk-news.com
В России снова выявили рекордное количество новых случаев заражения коронавирусом с начала пандемии. По данным федерального оперштаба, за минувшие сутки было выявлено 32 196 заболевших.
Общее число заражений с февраля 2020 года составило 7 925 176.
За прошедшие сутки в результате осложнений скончались 999 человек. Это максимальный показатель за всю историю наблюдения.
В Москве выявили 6 631 новый случай заражения, в Петербурге – 2 632 новых случая, а в Московской области – 2 110.