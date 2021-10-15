Верховный суд РФ признал значительным нарушением отказ носить маску в общественном месте
Верховный суд России назвал значительным правонарушением нахождение человека в магазине без защитной маски во время пандемии и действия антиковидных ограничений
Верховный суд России назвал значительным правонарушением нахождение человека в магазине без защитной маски во время пандемии и действия антиковидных ограничений.
Такое решение суд принял по жалобе жителя Якутии, которого полицейские заметили без защитной маски в магазине «Колобок». Силовики при этом ограничились предупреждением, однако нарушитель масочного режима все равно решил обратиться в МВД с требованием признать его проступок малозначительным, чтобы освободить себя от наказания.
Ведомство отклонило требование россиянина, сославшись на указ главы республики об обязательном ношении масок в общественном транспорте и других местах массового скопления людей.
Верховный суд РФ также отказался считать отказ от ношения маски малозначительным нарушением.