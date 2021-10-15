В Томской области ввели обязательную вакцинацию для чиновников, силовиков и студентов
В администрации региона сообщили, что обязательная вакцинация распространяется на сотрудников правоохранительных органов, всех госслужащих, врачей, учителей, работники сферы услуг, а также студентов
Власти Томской области с 15 октября ввели обязательную вакцинацию от коронавируса для отдельных категорий граждан.
В администрации региона сообщили, что обязательная вакцинация распространяется на сотрудников правоохранительных органов, всех госслужащих, врачей, учителей, работники сферы услуг, а также студентов.
Глава Томской области Сергей Жвачкин назвал данную меру вынужденной, поскольку в регионе растет заболеваемость коронавирусом, а три четверти заразившихся составляют «люди в самом расцвете сил, от 30 лет».
«Люди старше 65 — главная группа риска. При этом 98%, попадающих в больницы — не вакцинированы», - добавил губернатор, слова которого приводит «Лента.ру».
Кроме того, с 8 ноября в Томской области кафе и рестораны смогут посетить только переболевшие и привитые граждане. Вход в заведения общепита также возможен при наличии отрицательного ПЦР-теста на коронавирус сроком годности 72 часа.
С 15 ноября система QR-кодов распространятся на театры, кино, музеи, библиотеки, фитнес-клубы и салоны красоты.