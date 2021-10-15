В московском метро заработал сервис «оплаты проезда лицом» Face Pay
Глава столичного департамента транспорта сообщил, что для использования Face Pay пассажирам подземки необходимо привязать свою фотографию, банковскую карту и транспортную карту «Тройка» к сервису через приложение «Метро Москвы»
В московском метрополитене заработал Face Pay – сервис для оплаты проезда с помощью распознавания лица.
Вице-мэр и глава столичного департамента транспорта Максим Ликсутов сообщил, что для использования Face Pay пассажирам подземки необходимо привязать свою фотографию, банковскую карту и транспортную карту «Тройка» к сервису через приложение «Метро Москвы». Уже в метрополитене нужно найти специальный турникет с помощью соответствующей наклейки на полу, посмотреть в камеру на турникете, после чего турникет откроется, а деньги за проезд спишутся автоматически, сообщает «Мослента».
Установленные на турникетах камеры считывают биометрический ключ, а не изображение лица или другие персональные данные.
«Подключение к сервису добровольное. Другие способы оплаты никуда не денутся», - заверил г-н Ликсутов.