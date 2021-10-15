Главы Камчатки и Чукотки сообщили о нехватке продовольствия из-за мирового кризиса логистики
Власти Камчатского края и Чукотского АО сообщили о трудностях с доставкой продуктов в регионы из-за сокращения количества морских рейсов. В некоторых районах уже возникла нехватка продовольствия
Власти Камчатского края и Чукотского АО сообщили о трудностях с доставкой продуктов в регионы из-за сокращения количества морских рейсов. В некоторых районах уже возникла нехватка продовольствия.
Глава Камчатки Владимир Солодов сообщил «Коммерсанту», что задержка с отправкой грузов из Владивостока достигает трех месяцев, но в тоже время отметил улучшение ситуации в последнюю неделю. Проблемы с доставкой товаров чиновник объяснил мировым кризисом логистики, который привел к перенаправлению грузов из Китая с Суэцкого канала на Транссибирскую магистраль.
Владимир Солодов обратился к жителям края с сообщением о том, что продукты питания уже начали отправлять по графику, но пока еще остаются задержки по доставке строительного материала. Глава Камчатки также обратился к полпреду президента в Дальневосточном ФО Юрию Трутневу с просьбой взять ситуацию с доставкой товаров под личный контроль.
Губернатор Чукотки Роман Копин сообщил в свою очередь, что с июля по сентябрь текущего года в округ пришло в три раза меньше судов, чем обычно. По оценке чиновника, в октябре и ноябре понадобится выполнить дополнительные рейсы, однако в этот период навигация очень сложная.
В портах Владивостока на сегодняшний день отправки ожидают более 200 контейнеров, поэтому приоритет в доставке отдан продовольствию.