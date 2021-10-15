Хамовнический суд рассмотрит дело экс-депутата, которого обвиняют в вымогательстве денег у «дочки» Ростеха
Хамовнический райсуд Москвы начнет рассматривать дело бывшего депутата Госдумы и ученого-эколога Владимира Грачева, которого обвиняют в вымогательстве
Хамовнический райсуд Москвы начнет рассматривать дело бывшего депутата Госдумы и ученого-эколога Владимира Грачева, которого обвиняют в вымогательстве.
Согласно материалам следствия, экс-депутат вымогал деньги у компании «РТ-Инвест» (дочернее предприятие госкорпорации «Ростех»), которая занимается строительством мусоросжигательных заводов. Якобы Владимир Грачев обещал изменить свою позицию по поводу МСЗ и перестать критиковать проекты компании, если ему заплатят один миллион евро.
Владимир Грачева задержали в сентябре 2020 года в одном из ресторанов Москвы, где он проводил встречу с бизнесменами и получил первый транш взятки. Ему было предъявлено обвинение в мошенничестве в особо крупном размере. В СКР тогда сообщили, что нашли на его счетах несколько миллионов долларов.
Владимир Грачев является автором сотен изобретений, составителем десятка учебников по курсам «Экология» и «Безопасность жизнедеятельности», а также ярым критиком мусоросжигательных заводов. Некоторое время назад он возглавлял Российскую экологическую академию.