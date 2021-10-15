Численность населения России к концу 2021 года сократится на 535 тысяч человек
Аналитики кабинета министров прогнозируют, что убыль населения России в 2021 году замедлится по сравнению с 2020 годом, когда население впервые за 17 лет сократилось на 577,6 тысячи человек
Численность населения России к концу 2021 года сократится на 535,5 тысячи человек, а к концу 2022 года - еще на 533,4 тысячи человек. Об этом сообщает The Bell со ссылкой на утвержденный Единый план правительства по достижению национальных целей развития России на период до 2024 года и на плановый период до 2030 года.
Аналитики кабинета министров прогнозируют, что убыль населения России в 2021 году замедлится по сравнению с 2020 годом, когда население впервые за 17 лет сократилось на 577,6 тысячи человек.
По итогам 2023 года сокращение населения замедлится до 302,5 тысяч человек, а по итогам 2024 года — до 256,7 тысяч человек. Положительные темпы прироста населения ожидаются не раньше 2030 года и составят 78,3 тысячи человек.
Ожидаемая продолжительность по итогам текущего года сократится до 70,2 лет, а в 2022 году – повысится до 71 года. К 2024 году этот показатель должен составить 73,7 года.