Коломенскому активисту, выступавшему против мусорной свалки, дали срок по «дадинской» статье
Коломенский горсуд приговорил местного активиста Вячеслава Егорова, который выступал против строительства мусорного полигона, к одному году и трем месяцам колонии общего режима по «дадинской» статье
Коломенский горсуд приговорил местного активиста Вячеслава Егорова, который выступал против строительства мусорного полигона, к одному году и трем месяцам колонии общего режима по «дадинской» статье. Суд признал его виновным в неоднократном нарушении порядка проведения митингов.
В своем последнем слове Вячеслав Егоров назвал судебный процесс «фарсом и балаганом».
«И прокурор, и судья — вы точно знаете, что я не виновен. Это все фарс и балаган. Все всё знают и понимают, но продолжают делать вид, что так надо, что так и должно быть», - добавил активист, слова которого приводит «ОВД-Инфо» (признан инагентом).
Гособвинение просило приговорить Егорова к трем годам лишения свободы, однако суд сократил срок заключения. При этом активист полгода провел под домашним арестом. Позже ему заменили меру пресечения на запрет определенных действий, а затем — на подписку о невыезде.