Власти Москвы разыграют среди привитых от коронавируса квартиры
Московские власти на фоне четвертой волны коронавируса решили провести еще один розыгрыш ценных призов среди тех, кто сделает прививку против COVID-19
Фото: newsae.ru
Московские власти на фоне четвертой волны коронавируса решили провести еще один розыгрыш ценных призов среди тех, кто сделает прививку против COVID-19.
Мэр Сергей Собянин в эфире телеканала ТВЦ сообщил, что привитые москвичи смогут выиграть 10 квартир.
Розыгрыш стартует на следующей неделе и продлится пять недель. Власти рассчитывают, что это ускорит темпы вакцинации в столице.
За последние недели прирост заболевших коронавирусом в Москве составил 20-30%. По данным на 14 октября, за сутки в городе зарегистрировали более 6 тысяч новых случаев заражения.
Напомним, что минувшим летом в Москве уже проводилась лотерея среди привитых от коронавируса, но тогда разыгрывали автомобили.