В офис «Мемориала» ворвались неизвестные люди в масках, которые пытались сорвать показ фильма о Голодоморе
В Москве в офис правозащитного центра «Мемориал» (признан иностранным агентом) вечером 14 октября ворвались несколько десятков человек в медицинских масках, которые попытались сорвать показ фильма «Гарет Джонс» о голодоморе на Украине
В Москве в офис правозащитного центра «Мемориал» (признан иностранным агентом) вечером 14 октября ворвались несколько десятков человек в медицинских масках, которые попытались сорвать показ фильма «Гарет Джонс» о голодоморе на Украине в 1932-1933 гг. польского режиссера Агнешки Холланд.
Пресс-секретарь центра Юлия Орлова сообщила «Медиазоне», что люди в масках вышли на сцену и стали кричать «Фашисты!», «Позор!» и «Не забудем, не простим!». Вместе с этими людьми в офис «Мемориала» явилась съемочная группа телеканала НТВ.
Правозащитники вызвали полицию, однако силовики «их не защищали». Актер Евгений Редько сообщил «Новой газете», что силовики увели трех человек только после того, как их задержали сами сотрудники «Мемориала».
Остальных людей, которые пришли на кинопоказ, полицейские заблокировали в офисе, они проводят опрос и изымают записи камер наблюдения.