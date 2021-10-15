Александр Хинштейн инициирует проверку информации об иностранном счете своего коллеги Алексея Веллера
Депутат Госдумы от «Единой России» Александр Хинштейн в ближайшее время направит запрос для проведения проверки информации о банковском счете в Лихтенштейне у депутата и его товарища по партии Алексея Веллера
Депутат Госдумы от «Единой России» Александр Хинштейн в ближайшее время направит запрос для проведения проверки информации о банковском счете в Лихтенштейне у депутата и его товарища по партии Алексея Веллера. Последний сведения об иностранном счете отрицает.
Ранее телеграм-канал «12 негритят» сообщил, что у единоросса Алексея Веллера имеется счет в LGT Bank. Счет был открыт не позднее 2016 года, а хранилось на нем 4 млн евро.
Алексей Веллер назвал информацию об иностранном банковском счете «ложью и провокацией». В беседе с изданием «Арктический обозреватель» депутат отметил, что в опубликованном скане говорится о том, что он якобы оформил счет в LGT Bank за неделю до выборов в Госдуму.
«Чтобы совершить подобный поступок надо быть клиническим идиотом, а я по счастью таким не являюсь», - заявил парламентарий.
Тем не менее, его коллега Александр Хинштейн заявил, что намерен обратиться в Генпрокуратуру, Центризбирком и Росфинмониторинг с просьбой проверить опубликованную в Telegram информацию.
Хинштейн напомнил о запрете госслужащим владеть иностранными счетами. И неважно, сколько на этом счете лежит денег. «Есть счет - значит, долой с госслужбы или из депутатов!», - заявил единоросс.