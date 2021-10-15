Ресторанный гид «Мишлен» присвоил звезды сразу девяти московским ресторанам
В ходе торжественной церемонии по две звезды «Мишлен» присвоили ресторанам Artest Chef's Table и TWINS GARDEN. Россия стала 33-й страной мира, где выпускают гастрономический путеводитель «Мишлен»
Московские рестораны впервые были включены в гид «Мишлен». Заветную звезду получили сразу девять столичных заведений.
В ходе торжественной церемонии в концертном зале «Зарядья» по две звезды «Мишлен» присвоили ресторанам Artest Chef's Table (шеф-повар Артем Естафьев) и TWINS GARDEN (шеф-повара Иван Березуцкий и Сергей Березуцкий).
Кроме того, по одной звезде получили рестораны «Белуга» (шеф-повар Евгений Викентьев), Grand CRU (Давид Эммерле), Selfie (Анатолий Казаков), White rabbit (Владимир Мухин), Biologie (Екатерина Алехина), «Сахалин» (Алексей Когай) и «Савва» (Андрей Шмаков).
Россия стала 33-й страной мира, где выпускают гастрономический путеводитель «Мишлен», а Москва - первым городом СНГ, чьи рестораны были отмечены звездами, сообщают «Вести».
По правилам ресторанного гида «Мишлен», ресторанные критики тайно посещают различные заведения, а затем составляют рейтинг лучших мест на основе своих впечатлений.