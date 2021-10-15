Родственники губернатора Подмосковья построили бизнес на господрядах
Так, дядя главы Подмосковья и родной брат зампреда Совета Федерации Юрия Воробьева Сергей владеет долей в компании, которая является крупным поставщиком техники и официальным дистрибьютором Mitsubishi в России
Издание The Insider (включено в реестр иностранных агентов) опубликовало расследование о бизнесе членов семьи губернатора Московской области Андрея Воробьева. Как и родственники других российских чиновников, они зарабатывают в основном на государственных контрактах.
Так, дядя главы Подмосковья и родной брат зампреда Совета Федерации Юрия Воробьева Сергей владеет долей в 10% в компании «Нак Машинери», которая является крупным поставщиком машинной техники и официальным дистрибьютором Mitsubishi в России.
Годовой оборот «Нак Машинери» составляет 3,8 млрд рублей, а на госконтрактах компания освоила более 1,5 млрд рублей. Фирма поставляет технику для госкорпорации «Росатом», Минфину, Минкультуры, госучреждений Москвы, Санкт-Петербурга, Ханты-Мансийского АО, Псковской, Сахалинской, Владимирской областей и других регионов, а также Минобороны, глава которого Сергей Шойгу является другом Юрия Воробьева.
Кроме того, «Нак Машинери» получает подряды и от Московской области. Например, местному ГАУ «Центрлесхоз» (принадлежит областному правительству) фирма Сергея Воробьева поставляет гусеничные мини-погрузчики для вывозки порубочных остатков из-под полога леса.
Долю в «Нак Машинери» дядя главы Подмосковья приобрел в 2016 году, после чего компания сразу же стала выигрывать тендеры от госструктур. При этом сам Сергей Воробьев утверждает, что его родственники-чиновники «даже не подозревают о существовании его компании».
Супруга Сергея Воробьева Светлана работает в компании «Русское море», аффилированной с братом подмосковного губернатора Максимом Воробьевым.
Есть у Воробьевых еще одна фирма - ООО «Академия Хоккея», которая работает под брендом «Арена Морозово» (это ледовый комплекс в Москве). Совладельцем и гендиректором «Академии Хоккея» является сын Сергея Воробьева Дмитрий. Также доля в компании есть у Мирей Воробьевой (бывшая Аби-Хайдар) – супруги еще одного сына Сергея Воробьева Артема.
«Академия Хоккея» сдает в аренду ледовую площадку структурам мэрии Москвы, госкорпорации «ВЭБ.РФ», Сбербанку, «Газпрому» и АО «Главное управление обустройства войск» Минобороны. При этом сама арена принадлежит АО «ЕПК Москва», аффилированном с бизнесменом Олегом Савченко, который в сентябре 2021 года избрался в Госдуму от Волгоградской области.
Сергей Воробьев и его сын Дмитрий также на двоих владеют ООО «Маркон», которому принадлежит сеть закусочных «Стардогс». Компания поставляет хот-доги для АО «Военторг-Москва». Кроме того, под брендом «Стардогс» продают фастфуд и на автозаправочных станциях госкомпании «Роснефть».
Дмитрию Воробьеву принадлежит 63% акций кондитерской фабрики «Верность качеству», которая поставляет конфеты и шоколад госбанку ВТБ, ФГУП «Президент-Отель» и структурам Минздрава.
Кроме того, родственникам губернатора Московской области принадлежат доли в компаниях «Абрикос Пропертиз», «Мойкомат», «Архангельский водорослевый комбинат», «Интерпрайз» и «Максарт».