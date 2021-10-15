15 октября 2021, 01:36
Власти республики Крым вводят систему QR-кодов для посещения общественных мест
Глава Совета министров республики Юрий Гоцанюк сообщил, что пока власти намерены ограничиться системой QR-кодов для привитых и переболевших, а также уже действующими в регионе антиковидными мерами. О введении локдауна речи не идет
Фото: 62info.ru
Власти республики Крым объявили о введении системы QR-кодов для посещения общественных мест в связи с ростом заболеваемости коронавирусом.
Глава Совета министров республики Юрий Гоцанюк сообщил агентству ТАСС, что пока власти намерены ограничиться системой QR-кодов для привитых и переболевших, а также уже действующими в регионе антиковидными мерами. О введении локдауна речи не идет.
По данным оперштаба по борьбе COVID-19, в Крыму за прошедшие сутки выявили 552 новых случая заражения коронавирусом. В целом по России было зарегистрировано 31 299 заболевших, что является рекордным показателем с начала пандемии.