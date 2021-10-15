15 октября 2021, 01:06
Компания Apple встроит в наушники AirPods термометр и корректор осанки
Речь идет о встроенном термометре, который при использовании наушников будет измерять температуру тела пользователя. Также в AirPods нового поколения может появиться корректор осанки
Фото: godevice.ru
Компания Apple планирует в будущем выпускать наушники AirPods со встроенной функцией контроля за здоровьем.
Речь идет о встроенном термометре, который при использовании наушников будет измерять температуру тела пользователя. Также в AirPods нового поколения может появиться корректор осанки, сообщает The Wall Street Journal.
По данным издания, компания Apple в целом заинтересована в расширении медицинских функций своих гаджетов. Например, «умные часы» Apple Watch шестой серии умеют определять уровень кислорода в крови пользователя.