СПЧ предложил законодательно защитить россиян, получивших международные премии, от признания их «инагентами»
Также предлагается дать НКО и физлицам, внесенным в реестр «инагентов», время и возможность для исключения оснований для признания их таковыми
Члены Совета по правам человека (СПЧ) при президенте России Ева Меркачева и Леонид Никитинский подготовили поправки к закону об иностранных агентах, согласно которым получение россиянами международных премий не может стать поводом для признания их «инагентами». Россияне не должны признаваться «инагентами» и за оплату иностранными организациями их транспортных расходов и проживания при участии в международных конференциях, симпозиумах и семинарах.
Правозащитники также предлагают дать НКО и физлицам, внесенным в реестр «инагентов», время и возможность для исключения оснований для признания их таковыми. Кроме того, инагентам следует разрешить не маркировать соответствующим образом личную информацию, которую они публикуют в соцсетях.
«Закон сформулирован так нечетко и широко, что стать иноагентом может каждый второй», - отметила Ева Меркачева, слова которой приводит «Интерфакс».
Напомним, что на прошлой неделе главный редактор «Новой газеты» Дмитрий Муратов получил Нобелевскую премию мира. Тогда же возник вопрос, не рискует ли теперь главред стать «иностранным агентом». Президент Владимир Путин на этот счет заявил, что Дмитрия Муратова не внесут в реестр «инагентов», если он «не будет нарушать закон и прикрываться премией как щитом».