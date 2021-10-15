Депутаты от «ЕР» не поддержали предложение КПРФ провести расследование по факту пыток в колониях
Депутаты Госдумы от КПРФ предложили коллегам рассмотреть вопрос о проведении парламентского расследования из-за публикации видеозаписей пыток заключенных в учреждениях ФСИН
Депутаты Госдумы от КПРФ предложили коллегам рассмотреть вопрос о проведении парламентского расследования из-за публикации проектом Gulagu.net видеозаписей пыток заключенных в учреждениях ФСИН.
Проект соответствующего постановления внес депутат Алексей Куринный. Парламентарий отметил широкий общественный резонанс и «регулярный характер сообщений о подобных нарушениях», а затем предложил Госдуме обратиться с запросом по данной проблеме в Генпрокуратуру, Следственный комитет и Минюст. По итогам профильный комитет по безопасности и противодействию коррупции должен был бы вынести заключение о необходимости проведения парламентского расследования.
«Нам кажется, что Госдума не может оставаться в стороне от столь резонансных событий», - заявил Алексей Куринный.
Представители «Единой России», тем не менее, не поддержали инициативу коммунистов. Так, Анатолий Выборный заявил, что делом о пытках уже занимается Следственный комитет, а в случае проведения парламентского расследования оно затронет деятельность следствия и суда, что противоречит закону о парламентском расследовании.
За предложение коммунистов проголосовали только 96 депутатов, а 261 парламентарий высказался против.