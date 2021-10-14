Минздрав призвал ушедших на пенсию медиков сделать прививку и вернуться к работе
Глава российского Минздрава Михаил Мурашко обратился к пожилым медикам, которые ушли на пенсию во время пандемии коронавируса, сделать прививку и вернуться к работе
Глава российского Минздрава Михаил Мурашко обратился к пожилым медикам, которые ушли на пенсию во время пандемии коронавируса, сделать прививку и вернуться к работе.
Министр заявил, что некоторые медработники старшего поколения из-за антиковидных ограничений в начале пандемии ушли не пенсию. Однако сейчас в России есть четыре вакцины, поэтому ведомство обращается к медикам с просьбой привиться и вернуться к работе.
Михаил Мурашко в беседе с ТАСС отметил, что в ряде регионов пожилые медики уже начали возвращаться на работу и оказывать помощь в лечении пациентов.
В ведомстве отметили, что многие врачи перешли на работу в «красные зоны» ковидных госпиталей, а в итоге пострадала плановая медпомощь. Именно ее чиновники и пытаются сейчас поддержать.