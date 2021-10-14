14 октября 2021, 17:15
Крупнейшая итальянская авиакомпания Alitalia прекращает свою работу
Крупнейшая итальянская авиакомпания Alitalia прекращает свое существование в связи с банкротством. Последний рейс перевозчик совершит 14 октября по маршруту Рим – Кальяри (остров Сардиния)
Фото: thepointsguy.com
Крупнейшая итальянская авиакомпания Alitalia прекращает свое существование в связи с банкротством. Последний рейс перевозчик совершит 14 октября по маршруту Рим – Кальяри (остров Сардиния).
Теперь ведущим авиаперевозчиком Италии станет государственная компания Italia Trasporto Aereo (ITA). Перевозчик был основан год назад по решению правительства, сообщает The Insider ().
Alitalia прекращает свою работу из-за финансовых проблем, с которыми авиакомпания столкнулась во время пандемии коронавируса. Кроме того, авиаперевозчик не выдержал конкуренцию со скоростными поездами на внутреннем рынке страны.