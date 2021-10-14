Госдума приняла в первом чтении законопроект, который защищает соцвыплаты от списаний в счет долга
Депутаты Госдумы нового созыва приняли в первом чтении законопроект, который запрещает судебным приставам изымать у граждан за долги социальные выплаты, которые были назначены президентом
Депутаты Госдумы нового созыва приняли в первом чтении законопроект, который запрещает судебным приставам изымать у граждан за долги социальные выплаты, которые были назначены президентом.
Документ вводит в действующее законодательство запрет на списание банками в счет погашения задолженности по кредиту единовременных выплат, которые предоставляются гражданам в рамках мер социальной поддержки. Также вводится зареет на списание социальных выплат по исполнительным документам.
В перечень доходов, которые нельзя взыскать за долги, включены все социальные выплаты, осуществляемые на основании актов президента России и правительства, а также социальные выплаты беременным женщинам и выплаты малоимущим гражданам.
Одновременно с этим гражданам разрешается по собственному усмотрению направлять часть социальных выплат на погашение своих долгов. Кроме того, в законопроекте есть пункт, который обязывает банки вернуть гражданину средства из социальной выплаты, если он сначала согласился направить их на погашение долго, а позже передумал.