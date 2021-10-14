14 октября 2021, 15:59
Пермского стрелка Тимура Бекмансурова отправили в СИЗО на два месяца
Пермский суд в ходе выездного заседания в больнице арестовал на два месяца 18-летнего Тимура Бекмансурова, который устроил стрельбу в университете. Следствие официально предъявило студенту обвинение в массовом убийстве
Фото: perm.kp.ru
Пермский суд в ходе выездного заседания в больнице арестовал на два месяца 18-летнего Тимура Бекмансурова, который устроил стрельбу в университете. Следствие официально предъявило студенту обвинение в массовом убийстве, сообщает портал 59.ру.
Стрельбу в университете Бекмансуров устроил 20 сентября, а при задержании был ранен. Все это время он находился на лечении, однако с 14 октября он будет находиться в СИЗО.
В результате стрельбы в пермском университете погибли шесть человек. Еще 43 человека пострадали. Перед атакой Тимур Бекмансуров опубликовал в соцсетях манифест, в котором заявил, что лишь «единицы из вас заслуживают существования».
Материалы по теме