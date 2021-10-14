ФСИН запросила у Gulagu.net видеозаписи пыток заключенных из своего же секретного архива
ФСИН запросила у правозащитной организации Gulagu.net («Гулагу.нет») вывезенный из России секретный видеоархив силовых ведомств с пытками заключенных, которые были записаны на служебные видеорегистраторы
ФСИН запросила у правозащитной организации Gulagu.net («Гулагу.нет») вывезенный из России секретный видеоархив силовых ведомств с пытками заключенных, которые были записаны на служебные видеорегистраторы.
Правозащитники сообщили, что передадут ведомству записи «шести конкретных преступлений». Этот вопрос они согласовали с бывшим заключенным и программистом Сергеем, который обслуживал камеры и видеорегистраторы в туберкулезной больнице ФСИН №1 в Саратове. Именно он передал секретный видеоархив пыток «Гулагу.нет».
«Мы будем наблюдать за тем, как будут развиваться события и насколько нынешнее руководство ФСИН готово к проведению тщательного расследования и пресечения пыточных практик в учреждениях УИС. ФСИН получит видеофайлы и документы о конкретных шести преступлениях, которые совершали капо и оперативники ФСИН», - сообщили правозащитники.
Ранее в Саратовской области уже были возбуждены уголовные дела по фактам изнасилования заключенных в больнице ФСИН. Руководство регионального управления ведомства и начальник туберкулезной больницы были уволены.
Согласно данным из архива, пытки и изнасилования арестантов осуществлялись в туберкулезной больнице ФСИН № 1 в Саратове, в СИЗО № 1 ГУ ФСИН по Иркутской области, в белгородской ИК № 4, камчатской ИК № 6.