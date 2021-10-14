В Госдуме предложили ежегодно проверять всех полицейских на «детекторе лжи»
Андрей Альшевских также предложил выдать каждому сотруднику МВД нагрудные видеокамеры, которые бы отслеживали каждое их действие и слово. «Кроме того, можно проводить публичные суды над каждым, кто берет взятки», - заявил депутат
Депутат Госдумы Андрей Альшевских предложил в рамках борьбы с коррупцией в правоохранительных органах ежегодно проверять силовиков на полиграфе («детекторе лжи»). С такой инициативой парламентарий выступил после того, как в Орске пятерых полицейских задержали за нападение на местного жителя и вымогательство у него денег.
Андрей Альшевских также предложил выдать каждому сотруднику МВД нагрудные видеокамеры, которые бы отслеживали каждое их действие и слово. «Кроме того, можно проводить публичные суды над каждым, кто берет взятки», - заявил депутат, слова которого приводит «Газета.ру».
Ранее в Следственном комитете по Оренбургской области сообщили, что полицейские возле торгово-развлекательного комплекса в Орске, используя табельные пистолеты и наручники, совершили разбойное нападение на местного жителя. Силовики похитили у мужчины все деньги, которые у него были с собой.