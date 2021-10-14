Российские бизнесмены и выходцы из госкомпаний скупили виллы на французском курорте Сен-Жан-Кап-Ферра
Издание «Важные истории» опубликовало расследование о виллах известных россиян на французском курорте Сен-Жан-Кап-Ферра. Среди владельцев недвижимости обнаружились почти полсотни российских семей, поэтому курорт теперь называют не иначе как «французская Рублевка»
Издание «Важные истории» (включено в реестр инагентов) опубликовало расследование о виллах известных россиян на французском курорте Сен-Жан-Кап-Ферра. Среди владельцев недвижимости обнаружились почти полсотни российских семей, поэтому курорт теперь называют не иначе как «французская Рублевка».
Виллами на Сен-Жан-Кап-Ферра владеют миллиардер, король госзаказов и давний друг президента России Аркадий Ротенберг, «инвестор дворца Путина в Геленджике» Александр Пономаренко, бизнесмен Гавриил Юшваев и другие видные россияне.
Так, Аркадий Ротенберг в 2011 году приобрел виллу Shoshana на первой линии за 35 млн евро (около 1,5 млрд рублей). После развода по решению суда этот особняк должен был перейти супруге миллиардера Наталье и их дочери.
Соседом Ротенберга является бывший первый зам главы госкомпании «Газпром инвест юг» Андрей Гончаренко. Его люксембургская компания купила в 2006 году участок почти за 10 млн евро в 2006 году и вложила в обустройство участка еще около 29 млн евро.
Сын бывшего первого вице-премьера России и министра путей сообщения Николая Аксененко Рустам, который работал в структурах еще одного «друга Путина» Геннадия Тимченко. Владеет участком площадью 5000 кв.м. на скалах над Средиземным морем.
Александр Пономаренко («инвестор дворца Путина») через французскую компанию владеет землей и недвижимостью в Сен-Жан-Кап-Ферра стоимостью 91 млн евро (больше 6 млрд рублей).
Андрей Клиновский - зять бывшего главы правительства РФ Михаила Касьянова и сын «хозяина Рублевки» Михаила Клиновского - в 2007 году купил на «французской Рублевке» виллу за 15 млн евро (больше 500 млн рублей).
Гавриил Юшваев (он же «Гарик Махачкала»), отсидевший в 80-е года за разбой, еще в 1999 году купил на Кап-Ферра мыс за 66 млн французских франков (тогда 264 млн рублей). Сейчас стоимость этой земли выросла до миллиарда рублей.