История с пресс-хатой Александра Шестуна дошла до управления ФСИН
Владимир Паламарчук - председатель Общественной наблюдательной комиссии Тверской области сегодня приезжал в местное Управлении ФСИН России и в региональную прокуратуру по надзору за соблюдением законов в исправительных учреждениях
Владимир Паламарчук - председатель Общественной наблюдательной комиссии Тверской области накануне приезжал в местное Управлении ФСИН России и в региональную прокуратуру по надзору за соблюдением законов в исправительных учреждениях. Причина посещения — инцидент с участием руководства тверского СИЗО-1 и прибывшего в изолятор экс-глава Серпуховского района Александра Шестуна.
Ранее, со ссылкой на адвоката политика, СМИ сообщили, что по прибытии Шестуна в Тверь, офицеры ФСИН забрали его личные вещей, а потом поместили в камеру с Сергеем Ларенковым, который некоторое время назад угрожал экс-главе физической расправой. А еще спустя несколько часов дисциплинарная комиссия изолятора поместила Шестуна в ШИЗО,
Речь в тверском управлении ФСИН и в прокуратуре шла ка раз на эту тему. Чуть позже Владимир Паламарчук, сообщил жене Александра Шестуна, что лично с ее мужем не виделся, что в камеру с Ларенковым политика разместили «по ошибке» и он также подтвердил информацию про ШИЗО.
В разговоре с Юлией Шестун председатель ОНК заявил, что к ее супругу физическая сила не применялась. Но, судя по всему, Паламарчук лишь передал ей слова офицеров ФСИН, так как, напомним, лично с Шестуном не виделся. А учитывая общую ситуацию с пытками и издевательствами над заключенными в пенитенциарных учреждениях России эти утверждения за чистую монету принимают далеко не все.
По поданным накануне жалобам на действия офицеров ФСИН тверского СИЗО-1 должны начаться проверки.