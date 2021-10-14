«Роскосмос» потратит 137,6 млн рублей на создание видероликов, популяризирующих космонавтику
Государственная корпорация «Роскосмос» потратит 137,6 млн рублей на создание и распространение видеороликов, которые будут способствовать «популяризации российской космонавтики»
Государственная корпорация «Роскосмос» потратит 137,6 млн рублей на создание и распространение видеороликов, которые будут способствовать «популяризации российской космонавтики».
Согласно тендерной заявке на портале госзакупок, видеоролике о российской космонавтике подрядчик должен размещать на YouTube, Rutube и официальном сайте государственной корпорации.
По условиям контракта, создать необходимо не менее десяти «информационных, научно-познавательных аудиовизуальных произведениях» общей длительностью более 100 минут и одном презентационном ролике «о достижениях ракетно-космической отрасли» продолжительностью более трех минут, сообщает телеграмм-канал «Можем объяснить».
В перечень работ по контракту также входят проведение прямой трансляции на YouTube-канале «Роскосмоса» и организация одной фотосъемки, по итогам которой должны получиться не менее 100 фотографий.
Подрядчиком выбрана НКО – Корпоративная академия «Роскосмоса», созданная госкорпорацией.