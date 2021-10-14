14 октября 2021, 13:49
Россия возобновит авиасообщение с Таиландом, Норвегией, Словенией и еще шестью странами
Оперативный штаб по борьбе с COVID-19 под руководством Татьяны Голиковой разрешил возобновить полеты в Таиланд, на Багамы, в Иран, Нидерланды, Норвегию, Оман, Словению, Тунис и Швецию
Фото: travel247.ru
Россия с 9 ноября возобновит авиационное сообщение с девятью странами, которое было прервано в начале пандемии коронавируса.
Оперативный штаб по борьбе с COVID-19 под руководством Татьяны Голиковой разрешил возобновить полеты в Таиланд, на Багамы, в Иран, Нидерланды, Норвегию, Оман, Словению, Тунис и Швецию.
Регулярное авиасообщение с указанными странами возобновится на взаимной основе. По данным РИА Новости, рейсы по маршруту Москва - Нассау (Багамы) будут осуществляться два раза в неделю, рейсы по маршруту Москва - Тегеран – три раза в неделю, рейсы Сочи - Тегеран - один раз в неделю, а рейсы Санкт-Петербург - Берген и Санкт-Петербург - Осло - по два раза в неделю.