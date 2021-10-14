14 октября 2021, 13:39
В Рязанской области 15-летнего подростка убили во время оккультного ритуала
Подросток пропал еще 8 октября, а 14 октября его нашли мертвым в лесополосе возле деревни Земенка. Тело юноши с многочисленными колотыми ранами было засыпано землей и мусором
Фото: gazeta.ru
В Рязанской области нашли мертвым ранее пропавшего 15-летнего подростка. Согласно предварительной версии, юношу убили во время ритуального обряда.
Подросток пропал еще 8 октября, а 14 октября его нашли мертвым в лесополосе возле деревни Земенка. Тело юноши с многочисленными колотыми ранами было засыпано землей и мусором.
Следствие считает причастными к убийству подростка его отчима 1962 года рождения и сожительницу мужчины 1992 года рождения. В ведомстве сообщили, что мальчик был убит в ходе совершения оккультного обряда.
Подозреваемые уже задержаны и находятся на допросе. По данным Znak.com, в машине отчима убитого подростка оперативники нашли следы замытой крови.