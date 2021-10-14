Мэрия Москвы закупит для учащихся школ солдатскую форму времен ВОВ
Мэрия Москвы потратит 1,5 млн рублей на закупку формы солдат времен Великой отечественной войны для столичных школьников. Соответствующий тендер на портале госзакупок разместил Департамент образования и науки
Фото: pobeda26.ru
Мэрия Москвы потратит 1,5 млн рублей на закупку формы солдат времен Великой отечественной войны для столичных школьников. Соответствующий тендер на портале госзакупок разместил Департамент образования и науки.
Закупка солдатской формы включена в тендер на выполнение работ по пошиву детских карнавальных костюмов, сообщает телеграм-канал «Можем объяснить».
Для учеников младших классов чиновники заказали пошив гимнастерок, брюк, пилоток, ремней и георгиевских ленточек. Для старшеклассников заказали костюмы «Солдат в голифе» размеров 48-50 и «Военный комплект» 44-46 размера.
Солдатская форма времен ВОВ закупается для учащихся школы № 2048, на открытии которой в 2017 году приезжал мэр Сергей Собянин.