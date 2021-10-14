Власти анонсировали введение отдельного наказания за пытки заключенных
Уполномоченный по правам человека при президенте России Татьяна Москалькова сообщила о подготовке законопроекта, который вводит отдельное наказание за пытки в колониях
Уполномоченный по правам человека при президенте России Татьяна Москалькова сообщила о подготовке законопроекта, который вводит отдельное наказание за пытки в колониях. Об этом омбудсмен сообщила на фоне скандала, разгоревшегося после публикации проектом «Гулагу.нет» видеозаписей пыток заключенных из секретного архива ФСБ и ФСИН.
Татьяна Москалькова сообщила РИА Новости, что законопроект «о выделении отдельного состава по пыткам с соответствующими мерами наказания» разрабатывается вместе с Советом Федерации.
В сенате в свою очередь сообщили, что расследование по факту избиений и изнасилований заключенных в некоторых российских колониях находится на их контроле. Сенатор Андрей Клишас заявил, что сложившаяся ситуация абсолютно недопустима и требует вмешательства следственных органов и судебной системы.
Уголовные дела по факту пыток заключенных после публикации видеодоказательств в интернете возбуждены в Саратовской и Белгородской областях.