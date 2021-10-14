14 октября 2021, 12:37
В России за сутки выявили 31 299 новых случаев заражения COVID-19. Это рекорд с начала пандемии
В России зарегистрировали рекордное количество новых случаев заражения коронавирусом. По данным оперштаба по борьбе с распространением COVID-19, за минувшие сутки выявили 31 299 новых заболевших
Фото: vmnews.ru
В России зарегистрировали рекордное количество новых случаев заражения коронавирусом. По данным оперштаба по борьбе с распространением COVID-19, за минувшие сутки выявили 31 299 новых заболевших. Это максимальный показатель с начала пандемии.
Также сообщается о 986 умерших в результате осложнений ковидных пациентов.
В Москве за прошедшие сутки зарегистрировали 6 712 новых случаев заражения, в Санкт-Петербурге – 2 345, а в Московской области – 1 911.
В связи с резким ростом заболеваемости коронавирусом российские регионы стали вводить систему QR-кодов для посещения общественных мест. Получить коды могут привитые и переболевшие коронавирусом граждане.