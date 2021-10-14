Переболевших коронавирусом предупредили о риске возникновения сахарного диабета
Повреждения клеток поджелудочной железы может происходить под воздействием многочисленных факторов гипервоспаления, после использования гормонов, при прямом вирусном повреждении клеток, вырабатывающих инсулин, а также в результате аутоиммунного поражения
Граждан, которые переболели коронавирусом, предупредили о высоком риске возникновения сахарного диабета.
Врач лабораторной диагностики Александр Соловьев сообщил, что повреждения клеток поджелудочной железы может происходить под воздействием многочисленных факторов гипервоспаления, после использования гормонов, при прямом вирусном повреждении клеток, вырабатывающих инсулин, а также в результате аутоиммунного поражения.
Специалист в беседе с изданием «Доктор Питер» отметил, что с начала пандемии COVID-19 в России на 80% выросло количество впервые выявленных случаев диабета первого типа у детей. В этой связи медик призвал россиян, которые переболели коронавирусом, пройти медицинское обследование через 3 месяца, 6 месяцев и 12 месяцев после заражения.
Помимо сахарного диабета после перенесенного коронавируса может возникнуть тяжелое поражение сердца, легких и эндокринной системы, а также могут начаться проблемы с кожей.