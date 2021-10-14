14 октября 2021, 11:51
В Пензенской области и Кабардино-Балкарии ввели QR-коды для посещения общественных мест
Пензенская область присоединилась к регионам, которые ввели QR-коды для посещения общественных мест. Напомним, что такие коды могут получить привитые от коронавируса или переболевшие граждане
Фото: ptoday.ru
Пензенская область присоединилась к регионам, которые ввели QR-коды для посещения общественных мест. Напомним, что такие коды могут получить привитые от коронавируса или переболевшие граждане.
QR-коды пока необходимо показывать только при посещении ресторанов и кафе. Фуд-корты остаются свободными для посещения.
В случае ухудшения эпидемиологической обстановки пропускная система может быть введена и в других общественных местах.
В республике Кабардино-Балкария с 15 октября QR-коды вводятся для посещения не только кафе и ресторанов, но также театров, кинотеатров и спортивных мероприятий.