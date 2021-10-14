В саратовской больнице ФСИН, где пытали заключенных, мучители были оформлены как «медбратья» и «санитары»
Заключенные-активисты, которые с разрешения сотрудников ФСИН пытали и насиловали других арестантов в саратовской туберкулезной больнице (ОТБ-1), были оформлены в учреждении как «санитары» и «медбратья»
Заключенные-активисты, которые с разрешения сотрудников ФСИН пытали и насиловали других арестантов в саратовской туберкулезной больнице (ОТБ-1), были оформлены в учреждении как «санитары» и «медбратья».
«Они совершали обходы, контролировали полностью заключенных, имели над ними власть, упивались ей. Ходили по ОТБ-1 с видеорегистраторами и осужденные думали, что перед ними сотрудники ФСИН. И эти же «санитары», получив команду от кураторов из ФСИН, уводили приговоренного к пыткам человека в отдельное помещение», - написал в своем Facebook основатель Gulagu.net (Гулагу.нет) Владимир Осечкин.
В саратовской больнице при ФСИН существовал «самый настоящий концлагерь, где полковники ФСИН руками одних осужденных били, пытали и насиловали узников». После пыток люди находились в таком состоянии, что готовы были делать все, что им прикажут.
«Это самое настоящее преступление против человечества и здесь необходимо международное расследование», - заявил правозащитник.
Напомним, что после публикации записей пыток и изнасилований заключенных в ОТБ-1 из секретного архива ФСБ и ФСИН Следственный комитет по Саратовской области возбудил несколько уголовных дел. Руководство больницы было уволено, однако никто из них пока не задержан. Потерпевшие рассказали журналистам, что заявляли в СКР о пытках, однако дела по их заявлениям не возбуждались, а им самим потом приходилось «отвечать» перед сотрудниками ФСИН за жалобы.