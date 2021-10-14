Суд приговорил к одному году ограничения свободы главу «Альянса врачей» по «санитарному делу»
Преображенский райсуд Москвы приговорил к одному году ограничения свободы главу независимого профсоюза «Альянс врачей» Анастасию Васильеву
Преображенский райсуд Москвы приговорил к одному году ограничения свободы главу независимого профсоюза «Альянс врачей» (включен в реестр инагентов) Анастасию Васильеву, которая проходит по так называемому «санитарному делу». Данное дело было возбуждено после проведения акции в поддержку Алексея Навального в январе 2021 года.
Суд признал Анастасию Васильеву виновной в нарушении санитарно-эпидемиологических правил, повлекших по неосторожности массовое заболевание или отравление людей либо создавшее угрозу наступления таких последствий.
По решению суда, Анастасии Васильевой в течение года нельзя уходить из места постоянного проживания с 22:00 до 06:00, менять место жительства без согласия властей, выезжать за пределы Москвы, посещать места проведения массовых и иных мероприятий и участвовать в указанных мероприятиях. Два раза в месяц Васильевой необходимо будет отмечаться в специализированном госоргане, осуществляющем надзор за отбыванием осужденными наказания в виде ограничения свободы.