14 октября 2021, 10:51
В Алтайском крае двое подростков подожгли своего сверстника «из шалости». Мальчик скончался
Инцидент произошел еще 5 сентября в городе Горняк. Двое подростков облили своего сверстника бензином и подожгли. Один из школьников заявил, что сделал это «из шалости»
Фото: tolknews.ru
В Алтайском крае Следственный комитет проводит расследование по факту гибели 14-летнего подростка, которого подожгли сверстники.
Инцидент произошел еще 5 сентября в городе Горняк. По данным издания «Тайга.Инфо», двое подростков облили своего сверстника бензином и подожгли. Один из школьников заявил, что сделал это «из шалости».
Потерпевший получил 50% ожога тела. Его на вертолете доставили на лечение в Барнаул, однако врачи не смогли спасти ему жизнь. Мальчик скончался.
СКР первоначально возбудил уголовное дело по статье «Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности». При этом ведомство пока не планирует ужесточать статью в связи со смертью потерпевшего. Кроме того, одному из преступников еще нет 16 лет.