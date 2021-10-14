Минэнерго предложило повысить тарифы на электричество для майнеров криптовалют
Глава Минэнерго России Николай Шульгинов предложил повысить тарифы на электроэнергию для майнеров криптовалют. Министр считает, что они не должны потреблять электричество по ценам для населения
Глава Минэнерго России Николай Шульгинов предложил повысить тарифы на электроэнергию для майнеров криптовалют. Министр считает, что они не должны потреблять электричество по ценам для населения.
«Для поддержания надежности и качества энергоснабжения считаем необходимо исключить возможность потребления майнерами электроэнергии по тарифам для населения», - заявил Николай Шульгинов, слова которого приводит РБК.
Минэнерго предлагает разделить тарифы, чтобы майнеры не могли воспользоваться сниженными ценами для потребителей-физлиц.
Ранее на подпольных майнеров криптовалюты пожаловался в правительство глава Иркутской области Игорь Кобзев. Чиновник отметил, что в текущем году потребление электроэнергии населением в области превысит уровень прошлого года на 159%. Для сравнения, программа развития региона на 2022–2026 годы предусматривает рост потребления электричества только на 2,8%.