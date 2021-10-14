Кремль решил досрочно отправить в отставку губернатора-коммуниста Валентина Коновалова
Администрация президента решила досрочно отравить в отставку губернатора Хакасии Валентина Коновалова от КПРФ. Официально срок его полномочий истекает в 2023 году
Администрация президента решила досрочно отравить в отставку губернатора Хакасии Валентина Коновалова от КПРФ. Официально срок его полномочий истекает в 2023 году.
Источник РБК в Кремле сообщает, что Валентин Коновалов может покинуть занимаемую должность весной 2022 года, а на его место в качестве врио главы региона прочат депутата Госдумы от Хакасского одномандатного округа Сергея Сокола («Единая Россия»).
Сейчас Валентин Коновалов остается единственным губернатором от оппозиции, чья кандидатура не была согласована с Кремлем. В этой связи его досрочная отставка выглядит высоко вероятной. До этого власти уже избавились от оппозиционных губернаторов Хабаровского края и Владимирской области (оба ЛДПР). Так, глава Владимирской области Владимир Сипягин добровольно перешел на работу в Госдуму, а вот Сергею Фургалу повезло гораздо меньше – его арестовали по обвинению в организации убийств, совершенных еще в начале нулевых годов.
Напомним, что Валентину Коновалову всего 34 года. В губернаторских выборах 2018 года коммунист участвовал в качестве «технического кандидата», однако тогдашний глава республики Виктор Зимин ему проиграл. В Кремле считают Коновалова неподготовленным для губернаторской работы, поэтому планируют его заменить.