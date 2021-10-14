В Екатеринбурге из-за смога от горящих торфяников закрыли участок кольцевой дороги
В Екатеринбурге из-за смога от горящих торфяников перекрыли движение кольцевой дороге (ЕКАД). В Госавтоинспекции сообщили, что в связи с нулевой видимостью закрыт участок от Полевого тракта до Медного
В Екатеринбурге из-за смога от горящих торфяников перекрыли движение кольцевой дороге (ЕКАД). В Госавтоинспекции сообщили, что в связи с нулевой видимостью закрыт участок от Полевого тракта до Медного.
Жители Екатеринбурга и пригородов стали жаловаться на смог от горящих торфяников еще 11 октября. К 14 октября ситуация стала хуже – город полностью накрыло облаком смога, а в воздухе ощущается запах гари. В микрорайоне Солнечный из-за дыма видимость упала до нуля.
В ГУ МЧС по Свердловской области уверяют, что ситуация находится под контролем. Тушение торфяников продолжается, угроза населенным пунктам ответствует.
Одновременно с этим специалисты Роспотребнадзора оценивают содержание вредных веществ в воздухе, а жителям города рекомендовано не находиться долгое время на улице и не открывать окна.