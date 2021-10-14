14 октября 2021, 03:12
Российские власти объявили «миграционную амнистию» для 158 тысяч граждан Узбекистана
Российские власти объявили «миграционную амнистию» для 158 тысяч граждан Узбекистана. В отношении этих людей отменен запрет на въезд в РФ, сообщили в узбекском посольстве
Фото: islam-today.ru
Российские власти объявили «миграционную амнистию» для 158 тысяч граждан Узбекистана. В отношении этих людей отменен запрет на въезд в РФ, сообщили в узбекском посольстве.
Российские власти уточнили, что «миграционная амнистия» не будет распространяться на тех граждан Узбекистана, которых из страны выдворили по решению суда.
Также между странами была достигнута договоренность о том, что 10 тысяч граждан Узбекистана, планирующие уехать в Россию на работу, смогут оформить патенты до выезда из республики. Въехать в РФ смогут только привитые от коронавируса мигранты.