14 октября 2021, 00:19
В Норвегии мужчина устроил стрельбу по людям из лука. Есть погибшие
В норвежском городе Конгсберг мужчина открыл стрельбу по людям из лука. В результате происшествия несколько человек погибли, есть раненные. Точное число погибших и пострадавших уточняется
Фото: Twitter/WickedViralTV
В норвежском городе Конгсберг мужчина открыл стрельбу по людям из лука. В результате происшествия несколько человек погибли, есть раненные. Точное число погибших и пострадавших уточняется.
Мужчина, вооруженный луком и стрелами, начал стрелять в продуктовом магазине, после чего стал перемещаться по разным локациям. По этой причине задержать злоумышленника удалось только спустя несколько часов.
В Конгсберг направили полицейские вертолеты, спасательные вертолеты и вертолеты скорой помощи. Правоохранительные органы рассматривают версию теракта.