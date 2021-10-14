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14 октября 2021, 00:19

В Норвегии мужчина устроил стрельбу по людям из лука. Есть погибшие

В норвежском городе Конгсберг мужчина открыл стрельбу по людям из лука. В результате происшествия несколько человек погибли, есть раненные. Точное число погибших и пострадавших уточняется

В Норвегии мужчина устроил стрельбу по людям из лука. Есть погибшие
Фото: Twitter/WickedViralTV

В норвежском городе Конгсберг мужчина открыл стрельбу по людям из лука. В результате происшествия несколько человек погибли, есть раненные. Точное число погибших и пострадавших уточняется.

Мужчина, вооруженный луком и стрелами, начал стрелять в продуктовом магазине, после чего стал перемещаться по разным локациям. По этой причине задержать злоумышленника удалось только спустя несколько часов.

В Конгсберг направили полицейские вертолеты, спасательные вертолеты и вертолеты скорой помощи. Правоохранительные органы рассматривают версию теракта.

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