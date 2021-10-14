Ректора Шанинки отправили под домашний арест по делу о мошенничестве
Тверской райсуд Москвы отправил под домашний арест на два месяца Сергея Зуева, который проходит по делу экс-замглавы Минпросвещения Марины Раковой. Следствие просило отправить Сергея Зуева в СИЗО
Тверской райсуд Москвы отправил под домашний арест на два месяца ректора Московской высшей школы социальных и экономических наук (Шанинка) Сергея Зуева, который проходит по делу экс-замглавы Минпросвещения Марины Раковой.
Следствие просило отправить Сергея Зуева в СИЗО, однако суд принял решение о домашнем аресте ректора до 7 декабря, сообщает Znak.com.
Следствие обвиняет Сергея Зуева в мошенничестве с бюджетными средствами, выделенными «Фонду новых форм развития образования». По данному делу проходят бывшая замминистра просвещения Марина Ракова, бывшие сотрудники фонда Евгений Зак и Максим Инкин, а также исполнительный директор Шанинки Кристина Крючкова.
Студенты, выпускники, преподаватели и сотрудники Московской высшей школы социальных и экономических наук (Шанинки) накануне суда опубликовали открытое письмо в защиту Сергея Зуева и Кристины Крючковой. В письме, которое публикует «Новая газета», говорится, что ректор вуза является в высшей степени порядочным человеком, а его задержание ректора прямо в больнице выглядит избыточным и демонстративно жестоким.
Авторы письма также отметили, что данный инцидент наносит Шанинке непоправимый урон как одному из ведущих вузов России.