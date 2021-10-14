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14 октября 2021, 02:02

Власти Польши приняли окончательное решение о строительстве забора на границе с Белоруссией

Власти Польши одобрили строительство забора на границе с Белоруссией из-за миграционного кризиса. Стоимость проекта оценивается в 1,6 млрд злотых

Власти Польши приняли окончательное решение о строительстве забора на границе с Белоруссией
Фото: 4esnok.by

Власти Польши одобрили строительство забора на границе с Белоруссией из-за миграционного кризиса. Глава МВД и администрации республики Мариуш Каминьский сообщил, что стоимость проекта на начальном этапе оценивается в 1,6 млрд злотых (примерно 414 млн долларов).

«Проект предполагает возведение надежного, высокого ограждения, оснащенного также системой мониторинга и обнаружения движения», - заявил польский чиновник.

Строительство забора на границе еще должен официально одобрить польский парламент, после чего власти страны приступят к реализации проекта.

Ранее власти Польши и стран Прибалтики неоднократно обвиняли белорусских пограничников в нежелании сдерживать нелегальных мигрантов. Только с начала октября польские силовики зафиксировали более 6 тысяч попыток нелегального пересечения границы.

Власти Латвии также заявили о намерении построить забор на границе с Белоруссией, чтобы остановить поток беженцев из стран Средней Азии и Африки в Евросоюз.

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