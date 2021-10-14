Власти Польши приняли окончательное решение о строительстве забора на границе с Белоруссией
Власти Польши одобрили строительство забора на границе с Белоруссией из-за миграционного кризиса. Стоимость проекта оценивается в 1,6 млрд злотых
Власти Польши одобрили строительство забора на границе с Белоруссией из-за миграционного кризиса. Глава МВД и администрации республики Мариуш Каминьский сообщил, что стоимость проекта на начальном этапе оценивается в 1,6 млрд злотых (примерно 414 млн долларов).
«Проект предполагает возведение надежного, высокого ограждения, оснащенного также системой мониторинга и обнаружения движения», - заявил польский чиновник.
Строительство забора на границе еще должен официально одобрить польский парламент, после чего власти страны приступят к реализации проекта.
Ранее власти Польши и стран Прибалтики неоднократно обвиняли белорусских пограничников в нежелании сдерживать нелегальных мигрантов. Только с начала октября польские силовики зафиксировали более 6 тысяч попыток нелегального пересечения границы.
Власти Латвии также заявили о намерении построить забор на границе с Белоруссией, чтобы остановить поток беженцев из стран Средней Азии и Африки в Евросоюз.