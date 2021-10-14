Правозащитники попросили Минюст не включать в состав ОНК бывших сотрудников ФСИН
Правозащитники и Минюст РФ на совместной встрече обсудили возможность не включать бывших сотрудников ФСИН в состав Общественных наблюдательных комиссий из-за конфликта интересов
Правозащитники и Минюст РФ на совместной встрече обсудили возможность не включать бывших сотрудников Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) в состав Общественных наблюдательных комиссий из-за конфликта интересов.
Член ОНК Москвы Ева Меркачева сообщила «Новой газете», что у людей «в системе» происходит профессиональная деградация, они оправдывают жестокость, потому что были «по другую сторону баррикад». В данной ситуации они просто не могут работать в ОНК и защищать права заключенных.
Меркачева отметила, что правозащитники давно обратили внимание на тот факт, что пытки в колониях и СИЗО часто происходят в тех регионах, где члены ОНК - бывшие оперативники и начальники колоний. Многие из них считают жестокое обращение с заключенными нормой, поэтому жалобы на пытки просто игнорируют.
Ева Меркачева уверена, что для избавления от жестокости в местах лишения свободы в ОНК необходимо набирать людей, никак не связанных с тюремной системой.
Отметим, что за последние несколько лет из составов Общественных наблюдательных комиссий исключили многих правозащитников, которых заменили бывшие сотрудники ФСИН и правоохранительных органов.
Проблема пыток в колониях из СИЗО вновь оказалась на повестке после того, как проект «Гулагу.нет» начал публиковать видео издевательств над арестантами из секретного архива ФСИН и ФСБ.