Правительство внесло в Госдуму законопроект о внесении поправок в статью УК РФ о повторных побоях
Кабмин предлагает дополнить статью 116 УК РФ частью второй, предусматривающей ответственность за нанесение побоев или совершение других насильственных действий лицом, имеющим судимость за совершенное с применением насилия преступление
Правительство внесло в Госдуму нового созыва поправки в действующую статью Уголовного кодекса об ответственности за повторные побои.
Кабмин предлагает дополнить статью 116 УК РФ частью второй, предусматривающей ответственность за нанесение побоев или совершение других насильственных действий лицом, имеющим судимость за совершенное с применением насилия преступление.
Ответственность для «рецидивиста» может наступить даже в том случае, если новое преступление не повлекло последствий, указанных в статье 115 УК (Умышленное причинение легкого вреда здоровью), и не содержало признаков преступления, предусмотренного статьей 116 УК (Побои), сообщает «Новая газета».
Наказание за повторные побои предлагается в виде обязательных работ на срок до 480 часов, исправительных работ на срок до одного года, ограничения свободы на срок до одного года или ареста на срок до 6 месяцев.
В пояснительной записке к документу говорится, что повторное преступление указывает на склонность виновного к разрешению конфликтов исключительно насильственным способом.