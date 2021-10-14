Первый директор Чернобыльской АЭС Виктор Брюханов скончался в возрасте 85 лет
В Киеве скончался первый директор Чернобыльской АЭС Виктор Брюханов, руководивший станцией во время катастрофы в 1986 году. Ему было 85 лет. Пресс-служба ЧАЭС принесла свои соболезнования родственникам Виктора Брюханова в связи с его кончиной
В Киеве скончался первый директор Чернобыльской АЭС Виктор Брюханов, руководивший станцией во время катастрофы в 1986 году. Ему было 85 лет.
Пресс-служба ЧАЭС принесла свои соболезнования родственникам Виктора Брюханова в связи с его кончиной.
Брюханов возглавлял Чернобыльскую атомную электростанцию с 1970 года. Через два года после аварии на АЭС советский суд приговорил его к 10 годам лишения свободы по статье «Нарушение правил техники безопасности на взрывоопасных производствах и предприятиях», но через пять лет он вышел по УДО.
После освобождения Виктор Брюханов продолжил работу на Чернобыльской АЭС в должности начальника техотдела, а с 1992 года он трудился в структуре Министерства внешней торговли Украины.
Напомним, что авария на Чернобыльской АЭС произошла 26 апреля 1986 года. В первые три месяца после катастрофы погиб 31 человек. В дальнейшем из-за облучения умерли от 60 до 80 человек. Более 130 человек перенесли лучевую болезнь разной степени тяжести.